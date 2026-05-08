زكري: التحكيم ظلم الشباب.. والنصر اختفى

انتقد الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الأداء التحكيمي بشدَّة، بعد الخسارة 2ـ4 من النصر، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وقال خلال مؤتمرٍ صحافيّ: «في اعتقادي، التحكيم لم يمتلك الشخصية. هدف النصر الأول غير شرعي، إذ جاء من رمية تماس، واللاعب الذي نفَّذها تقدَّم 20 خطوةً للأمام، والحكم شاهده».

وعدَّ المدرِّب ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق الفائز في الدقائق الأخيرة غير صحيحة. وصرَّح: «الركلة شاهدوها كما أردتم، جروهي لمس الكرة، والأفضلية له حتى لو كان هناك خطأ، هذا هو القانون، لكن سبحان الله شاءت الأقدار إلا أن تحدث لقطة ركلة الجزاء».

وشدَّد: «لم تكن صحيحةً، وهذه أول مرةٍ أتحدَّث فيها عن التحكيم منذ أن جئت إلى الشباب والسعودية».

وتحدث الجزائري عن معرفته المسبقة بصعوبة المهمّة أمام النصر، متصدر جدول الترتيب.

واستطرد: «لكن فوجئنا بأمورٍ أخرى غير قوتهم. هناك ثلاثة عواملَ لإنجاح اللعبة، الأول تقديم اللاعبين عرضًا فنيًّا، وهو ما حدث، والثاني حضور الجمهور، والثالث التحكيم».

وتطرَّق مدرب الشباب إلى تلقِّي لاعبه سعد بالعبيد بطاقةً صفراء عند الدقيقة 84، مُصرِّحًا: «الخطأ الذي ارتُكِبَ على سعد، عدنا وشاهدناه، لم يمنح الحكم لاعب النصر بوشل بطاقةً صفراء كانت ستوقفه أمام الهلال».

وتابع: «لا أشكِّك في هذه الأمور، ولا أدخل في النيَّات، لكن الشباب ظُلِم تحكيميًّا، ولولا ذلك لقال كلمته، والنصر لا يحتاج إلى هذه الأمور إطلاقًا».

وحول طلب حكامٍ أجانبَ لإدارة المباراة، بيَّن: «لم أطلبهم، الإدارة هي التي طلبتهم. لا تسألوني».

ومن الزاوية الفنية، رأى زكري أن النصر «اختفى»، وأضاف: «لم يكن هنا في الشوط الثاني، لم يكن هنا إلا تكتيك زكري. كنا نستطيع العودة، لكنها كرةٌ وانتهت».

وبسؤاله عن احتفالية مدافعه علي البليهي، بعد إحراز الأخير الهدف الثاني للفريق، أجاب: «لم أشاهدها». فيما رفض الإجابة عن سؤالٍ حول غياب مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، بسبب قرارٍ انضباطي داخلي.

وفي ختام المؤتمر الصحافي، قال زكري ردًّا على سؤالٍ عن علاقته بجماهير النصر: «جماهير النصر يُحبونني وأحبهم».