«فالكونز» يخطف لقب «MLBB»

حقّق فريق «فالكونز» Team Falcons لقب بطولة لعبة Mobile Legends: Bang Bang (MLBB)، التي جرت ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026. وجاء تحقيق اللقب بعد سلسلة من المواجهات التي خاضها الفريق في الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية.

وبهذه النتيجة، أضاف النادي كأسًا جديدة لموسمه الجاري في منافسات SEL، في وقت تستمر فيه المنافسة بين الأندية المشاركة لجمع النقاط وتحسين المراكز في جدول الترتيب العام للدوري.

وتأتي هذه البطولة بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المعتمد للموسم الجاري، والذي يضم نخبة من الفرق المحلية المتنافسة على ألقاب مختلف الألعاب.