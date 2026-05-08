رونالدو مئوي.. والوحدة أكبر الضحايا

التحق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بنادي المئوية في دوري روشن السعودي، إثر إحرازه هدفًا أمام الشباب، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من الموسم الجاري، الرابع للأسطورة العالمية على الملاعب السعودية.

وفي مباراته رقم 105 على صعيدِها، سجَّل رونالدو هدفه الـ 100 في البطولة التي انطلقت عام 2008.

ويضمُّ نادي المئوية، الخاص بدوري المحترفين، أربعة لاعبين آخرين، هم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي والعروبة سابقًا والحزم حاليًّا، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر والاتحاد والهلال سابقًا والشباب حاليًّا، والمهاجمين السعوديين ناصر الشمراني ومحمد السهلاوي.

ويتصدَّر السومة القائمة بـ 161 هدفًا، يليه حمد الله بـ 155، ثم الشمراني بـ 126، فالسهلاوي، بـ 105 أهداف.

وأحرز رونالدو أهدافه الـ 100 في شباك 21 فريقًا، أكثرها تضرُّرًا الوحدة باستقباله 10 أهداف، يليه الفتح بـ 9، ثم فرق ضمك والأخدود والشباب بـ 7 لكلٍّ منها.

واستقبل الاتحاد 6 من هذه الأهداف، مقابل 5 في شباك الرياض، ومثلها أمام كلٍّ من الخليج والطائي، مع 4 ضد كلٍّ من الحزم وأبها والفيحاء والأهلي والرائد.

وأحرز نجم البرتغال الكبير ثلاثةً من الأهداف الـ 100 في مرمى الهلال، ومثلها ضد الاتفاق وكذلك النجمة، فيما سجَّل هدفين ضد كلٍّ من التعاون والقادسية والخلود والعدالة، مع هدفٍ أمام العروبة وآخر أمام نيوم.

ويرتدي رونالدو شعار النصر منذ بداية 2023 بعد مسيرةٍ ناجحةٍ لأكثر من 20 عامًا على الملاعب الأوروبية.

وضِمن مختلف البطولات، أحرز الدولي البرتغالي، البالغ من العمر 41 عامًا، 127 هدفًا لصالح «الأصفر».