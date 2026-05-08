لاوتارو: ملتزم بمشروع إنتر

تمسَّك الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد ومهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، بمشروع النادي، مؤكدًا أن لا سبب للخروج، الآن أو في المستقبل، مما عدَّه «بيته».

وفي كل صيفٍ تنتشر تقاريرُ عن اهتمام أكبر أندية العالم بالدولي الأرجنتيني، بما في ذلك برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، وهو ما يواجه بالنفي دائمًا من قِبل اللاعب ووكيل أعماله.

وردًّا على سؤالٍ عمَّا إذا كانت لديه رغبة في الرحيل عن إنتر، أجاب لاوتارو في تصريحاتٍ لموقع «توتو ميركاتو» الإلكتروني: «كلا، لأنني ملتزمٌ بمشروع إنتر. أشعر وكأنني في بيتي هنا. ربما يبدو من السهل قول هذا بعد الفوز بلقب الدوري، والاقتراب من الفوز بكأس إيطاليا، ولقب هداف الدوري، لكن الأمر يتجاوز بكثيرٍ ما يحدث على أرض الملعب».

وأضاف لاوتارو: «عائلتي سعيدةٌ للغاية. لدينا مطعمٌ في المدينة، ونحب ميلانو. منذ اليوم الأول عاملني الجميع بطريقة لم أكن أتخيلها».

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب: «لقد حققت هنا عديدًا من الأهداف الشخصية والجماعية».

وكوفئ لاوتارو على هذا الالتزام بحمل شارة قيادة إنتر حيث سجل 173 هدفًا في 372 مباراةً رسميةً منذ انضمامه إلى النادي عام 2018.