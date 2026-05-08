بالاس وفاييكانو يصلان نهائي دوري المؤتمر

بلغ فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم ورايو فاييكانو الإسباني إلى نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد تخطيهما شاختار دونتيسك لأوكراني وستراسبورج الفرنسي في إياب نصف النهائي.

وفي المباراة الأولى نجح كريستال بالاس في الفوز على ضيفه شاختار 2-1 معززًا تقدما ذهابًا 3-1 ، ليتأهل إلى النهائي 5-2 بمجموع المباراتين.

افتتح كريستال التسجيل عن طريق البرازيلي بيدرينيو، لاعب شاختار دونتيسك بالخطأ في مرمى فريقه «25»، قبل أن يدرك الفريق الأوكراني التعادل عن طريق مواطنه إيجوينالدو «34». وتقدم بالاس مرة أخرة بواسطة السنغالي سجل إسماعيلا سار «52».

وفي المباراة الأخرى فاز رايو فاييكانو على مضيفه ستراسبورج الفرنسي بهدف دون رد وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها جولة الذهاب، ليتأهل إلى أول نهائي أوروبي في تاريخه بـ 2-0 بمجموع المباراتين. ومثلما سجل هدف المباراة الوحيد ذهابًا، نجح البرازيلي أليماو في زيارة الشباك مجددًا في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة تصدى أوجوستو باتالا، حارس مرمى رايو فاييكانو، لركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، والتي نفذها خوليو إنسيسو.

وستقام المباراة النهائية بين كريستال بالاس ورايو فاييكانو يوم 27 مايو الجاري ملعب «ريد بول أرينا» بمدينة لايبزج الألمانية.