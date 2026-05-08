«يوروبا ليج».. فيلا وفرايبورج إلى النهائي

صعد فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم وفرايبورج الألماني إلى أول نهائي لهما على الإطلاق في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بفوزهما على نوتنجهام فوريست برباعية نظيفة وبراجا البرتغالي 3-1 في إياب نصف النهائي الخميس.

في المواجهة بين الفريقين الإنجليزيين، سيطر فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، الذي سيخوض النهائي السادس له في المسابقة «فاز بأربعة ألقاب»، على مجريات المباراة أمام فوريست، بعد أسبوع من خسارته أمامه بهدف نظيف من علامة الجزاء في مباراة الذهاب.

واستغل أولي واتكينز الذي وضع ضمادة على رأسه إثر اصطدام قوي في الهواء، سيطرة فيلا، ليفتتح التسجيل من مسافة قريبة بعد تمريرة من الأرجنتيني إيميليانو بوينديا «36».

وأضاف بوينديا الهدف الثاني من ركلة جزاء «58» وأحرز جون ماكجين هدفين متأخرين «77 و80»، ليضمن تأهل فريقه إلى النهائي في سعيه لأحراز لقبه الاوروبي الاول منذ عام 1982.

وضرب أستون فيلا موعدًا مع فرايبورج الذي يخوض أول نهائي أوروبي بعدما قلب تأخره 1-2 في مباراة الذهاب في البرتغال، إلى فوز على أرضه إيابًا.

وبعد أن سجل هدف الفوز لبراجا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الذهاب، لم يكن الحظ حليف الإيفواري ماريو دورجيليس، حيث طُرد في الدقيقة السادسة بالبطاقة الحمراء بعدما أعاق فرصة تهديفية محققة.

وبفضل التفوق العددي، سيطر فرايبورج على مجريات المباراة وسجل هدفين في الشوط الأول من كرة مرتدة وصلت إلى لوكاس كوبلر وارتطمت بالقائم وهزت الشباك «19»، ومن تسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم السويسري يوهان مانزامبي «41».

وبعد هدف كوبلر الثاني الشخصي والثالث لفريقه من رأسية بعد ركلة ثابتة «72»، قلّص براجا الفارق برأسية الإسباني باو فيكتور «79».

وستقام المباراة النهائية على ملعب بشكتاش في إسطنبول بتركيا في 20 مايو الجاري.