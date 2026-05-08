فرحة ألمانية

احتفالات عارمة شهدها ملعب فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم، بعد تأهله الخميس إلى نهائي الدوري الأوروبي، للمرة الأولى، بعد فوزه على ضيفه براجا البرتغالي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بعد أن قلب تأخره ذهابًا بهدفين نظيفين إلى فوز 3-1 الخميس. وسيواجه فرايبورج، الذي يسعى للفوز بأول لقب كبير في تاريخه، أستون فيلا الإنجليزي في إسطنبول يوم 20 مايو الجاري، بعد أن تغلب الأخير على مواطنه نوتنجهام فورست 4-1 في ‌مجموع المباراتين. وعلى الرغم من محاولات رجال الأمن اقتحمت جماهير فرايبورج الملعب للاحتفال مع اللاعبين (رويترز والفرنسية)