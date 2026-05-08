الرئيسية / الصورة .. قصة

فرحة ألمانية

2026.05.08 | 01:16 am
احتفالات عارمة شهدها ملعب فريق فرايبورج الألماني الأول لكرة القدم، بعد تأهله الخميس إلى نهائي الدوري الأوروبي، للمرة الأولى، بعد فوزه على ضيفه براجا البرتغالي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بعد أن قلب تأخره ذهابًا بهدفين نظيفين إلى فوز 3-1 الخميس. وسيواجه فرايبورج، الذي يسعى للفوز بأول لقب كبير في تاريخه، أستون فيلا الإنجليزي في إسطنبول يوم 20 مايو الجاري، بعد أن تغلب الأخير على مواطنه نوتنجهام فورست 4-1 في ‌مجموع المباراتين. وعلى الرغم من محاولات رجال الأمن اقتحمت جماهير فرايبورج الملعب للاحتفال مع اللاعبين (رويترز والفرنسية)
فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

فرحة ألمانية

اقرأ أكثر عن: الدوري الأوروبي فرايبورج