رونالدو.. الخامس في نادي المئوية

رونالدو.. الخامس في نادي المئوية بات النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد فريق النصر الأول لكرة القدم، خامس لاعبٍ يتمكن من إحراز 100 هدفٍ في دوري روشن السعودي.. واستقبلت شباك فريق الشباب، مساء الخميس ضمن الجولة الـ 33 من الموسم الجاري، هدف رونالدو رقم 100 على مستوى دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008 وشَهِد إحراز كلٍ من السوري عمر السومة، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي، 100 هدفٍ وأكثر. تصوير: يزيد الضويحي وعبد العزيز النومان