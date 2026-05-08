بعد مشاركة محدودة.. إنريكي ينتظر قرار باكنجهام

اكتفى الأرجنتيني راميرو إنريكي، مهاجم فريق الخلود الأول لكرة القدم، بمشاركة محدودة في التدريبات، الخميس، عشية نهائي كأس الملك أمام الهلال، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وسجّل اللاعب بهذه المشاركة حضورًا في التدريبات، بعد غيابه عنها يومين، بداعي إصابة على مستوى مفصل القدم اليمنى، تعرَّض لها خلال مواجهة الاتحاد، الإثنين الماضي، لحساب الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وحسب المصادر، لن يتضح الموقف النهائي للاعب إلا خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده المدرب الإنجليزي ديس باكنجهام قبيل المباراة بساعات.

وتعرض الأرجنتيني لهذه الإصابة نتيجة لعبة مشتركة مع عوض الناشري، لاعب وسط الاتحاد، وغادر المباراة مستبدلًا خلال الشوط الأول.

ويعوّل الخلود على المهاجم الذي خاض خلال موسمه الأول مع الفريق 30 مباراة، وسجّل 18 هدفًا، بواقع 15 في «روشن»، و3 ضمن بطولة الكأس.

وانضم إنريكي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى الخلود الصيف الماضي قادمًا من أورلاندو سيتي الأمريكي.