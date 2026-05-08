رباعية صفراء تبصم على أكبر نتائج النصر والشباب

قدَّم الموسم الجاري من دوري روشن السعودي أكبر عددٍ من الأهداف بين فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الشباب، منذ بدء حقبة المحترفين بموسم 2008- 2009.

وفاز النصر 4-2 على الشباب، مساء الخميس ضمن الجولة الـ 33، بعدما هزمه ذهابًا، 3-2 في 17 يناير الماضي، لحساب الجولة الـ 16.

بذلك، أحرز الطرفان 11 هدفًا في مواجهتيهما خلال الدَورين الأول والثاني، وهو رقم غير مسبوق بينهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي قبل نحو 18 عامًا.

وأحرز 9 لاعبين هذه الأهداف، بما في ذلك هدفان عكسيان، أحدهما لسعد بالعبيد، ظهير أيسر الشباب، والآخر للفرنسي محمد سيماكان، مدافع النصر، اللذين هزّ كلٌ منهما شباكَ فريقه بالخطأ خلال لقاء الدور الأول.

وهداف هاتين المواجهتين هو البرتغالي جواو فيليش، مهاجم النصر، الذي أحرز ثلاثية «هاتريك» قاد فريقه إلى الفوز 4-2 على ملعب الشباب «إس إتس جي آرينا».

وعدد الأهداف الأكبر بين الطرفين، قبل هذا الموسم، كان 9 أهدافٍ، تعود إلى موسم 2023- 2024، الذي شهِد فوز النصر على الشباب 4-0 ضمن الجولة الرابعة و3-2 ضمن الجولة الـ 21.