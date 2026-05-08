التقرير الأوّلي.. محرز مستمر وميو خارج الأهلي

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن إدارة النادي الأهلي تتَّجه للاستغناء عن خدمات إينزو ميو وماثيو دامس، لاعبَي الفريق الأول لكرة القدم، مع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت المصادر ذاتها، أن القرار جاء بعد التقرير الأوَّلي الذي رفعه ماتياس يايسله، مدرب الفريق، إلى إدارة النادي.

في حين، ووفق مصادر «الرياضية»، فإن فكرة مغادرة رياض محرز غير مطروحة إطلاقًا لدى الجهاز الفني، أو الإداري، إذ لم يطلب المدرب الألماني الاستغناء عن الجزائري، أو استبداله، وسيكون من ركائز الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر، أن يايسله سيرفع تقريره النهائي إلى إدارة النادي في نهاية الموسم الجاري، وسيُحدِّد فيه المراكز التي ينوي تدعيمها قبل بداية معسكر الفريق الخارجي.