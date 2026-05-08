الكأس.. صناعة بريطانية ووزنها 9 كجم

يرفع الفائز في الموقعة النهائية، الجمعة، بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الخلود، كأسًا فضيةً، تزن 9.32 كيلوجرام من صناعة شركة «توماس لايت» البريطانية.

ويشير الرقم 9.32 إلى عام 1932 الذي شهد إعلان توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسِّس.

وصُنعت كأس الملك من الفضة الإسترليني عيار 925، وطليت بالذهب عيار 24 قيراطًا، وهو أنقى فئات المعدن الأصفر، ويبلغ ارتفاعها 54 سم، وعرضها 18 سم.

وترتكز على قاعدةٍ دائريةٍ مصنوعةٍ من حجر الملاكيت الأخضر، قطرها 17 سم، تُطوِّقها حلقةٌ مطليةٌ بالذهب منقوشٌ عليها اسم البطولة بخطٍّ عربي.

ويُتوِّجها من الأعلى مجسَّمُ كرةِ قدمٍ مصنوعٌ من ألواح الملاكيت أيضًا مثل القاعدة، وأسفله مباشرةً يبرز شعار السيفين والنخلة الذي يُجسِّد هوية السعودية.

واعتمد التصميم على حجر الملاكيت، مستوحيًا دلالات اللون الأخضر في الثقافة السعودية بوصفه أحد أبرز رموز العلم والهوية الوطنية.

وتُعدُّ «توماس لايت» علامةً بريطانيةً فاخرةً متخصِّصةً في صياغة الذهب والفضة، وصناعة الجوائز الرياضية المرموقة، والقطع الفنية حسبَ الطلب، وتأسَّست في العاصمة لندن عام 2007.

وتُعرَف بإنتاجها وصيانتها عددًا من أهم الكؤوس والجوائز الرياضية الدولية، منها كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكأس دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس العلا للإبل، وكأس العالم للرياضات الإلكترونية.