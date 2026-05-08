الهلال يهدد حلم الخلود الكبير

يطمح فريق الخلود الأول لكرة القدم إلى تحقيق حلم الفوز باللقب الأول في تاريخه بين الكبار عندما يواجه نظيره الهلال، الجمعة، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على نهائي كأس خادم الحرمين.

ويمثل الخلود، صاحب المركز الـ 14 في جدول الدوري السعودي، الحصان الأسود في بطولة الكأس، فهو الفريق الذي أطاح بالاتحاد حامل اللقب من نصف النهائي بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح، ويبدو كأنه الطرف الذي ليس لديه ما يخسره، فقد أمن الفريق بشكل كبير بقائه في الدوري وابتعد عن صراع البقاء، لكن مدربه الإنجليزي ديس باكينجهام يدرك جيدًا أن بطولات الكؤوس هي فرصة مفتوحة للجميع، وأن 90 دقيقة قد تصنع تاريخًا جديدًا لفريقه.

ويمتلك الخلود عناصر تجعله قادرًا على تشكيل خطر على طموحات الهلال في اللقب، في مقدمتهم هتان باهبري، وعبد العزيز العليوي، وأيضًا المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي، ومواطنه خوان كوزاني في حراسة المرمى.

وبخط دفاعي أجنبي بالكامل تقريبًا، يضم الهولندي شاكيل بيناس، والليتواني إدجاراس أوتكوس، والسلوفاكي نوربير جيومبر يأمل الخلود في إيقاف خطورة الهلال، وربما إطالة أمد المباراة لأطول وقت ممكن على أمل تكرار سيناريو مباراة الاتحاد، أو أن تكون الأمور مثالية بخطف هدف في شباك المغربي ياسين بونو.

في المقابل يدخل الهلال المباراة بمعنويات عالية بعدما قلص الفارق بشدة مع متصدر الدوري النصر إلى نقطتين فقط، قبل مواجهة حاسمة تجمع بينهما الجولة المقبلة، حيث فاز فريق المدرب إنزاجي على الخليج 2-1، ليواصل التقدم في الدوري، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة الموسم الجاري.

ورغم افتقاد الهلال جهود نجم الدفاع، السنغالي كاليدو كوليبالي للإصابة، فإن إنزاجي يأمل في أن يحسم الهجوم القوي للفريق المواجهة ضد الخلود دون مفاجآت، لاسيما في ظل تألق الصربي سيرجي سافيتش، والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى البرازيلي مالكوم وكذلك مواطنه ماركوس ليوناردو.

ورغم السجل الجيد للهلال الموسم الجاري، لم يسلم مدربه إنزاجي من الانتقادات، بداعي افتقاد الفريق الشخصية الفنية الواضحة، كما جاء الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة، البطولة التي حققها الأهلي السعودي لاحقًا، ليزيد من الضغط على إنزاجي، كون اللقب القاري لا يقل أهمية بالنسبة لجماهير الهلال عن تحقيق النجاح المحلي.

وتزداد أهمية بطولة الكأس بالنسبة للهلال، كون الفريق لم يحقق ألقابًا منذ بطولة السوبر المحلي قبل بداية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين خسر البطولة الآسيوية نسختين متتاليتين، ولم يشارك في النسخة الماضية من السوبر السعودي، وخسر ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، وها هو ينافس على الدوري ويأمل في حصد لقب الكأس الموسم الجاري أيضًا.