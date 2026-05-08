الكأس والتاريخ والآسيوية.. مكاسب الهلال والخلود

يحمل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريق الهلال الأول لكرة القدم، ونظيره الخلود، مكاسب مالية وتاريخية وقارية للطرفين، إذ ينال البطل 10 ملايين ريال، مقابل 5 ملايين للوصيف، إلى جانب ضمان الخلود مقعدًا في كأس السوبر السعودي الموسم المقبل.

ويبحث الخلود عن كتابة أكبر إنجاز في تاريخه بتحقيق أول لقب رسمي، بعدما أصبح أول نادٍ من محافظة الرس يصل إلى نهائي البطولة، كما سيضمن في حال تتويجه التأهل المباشر إلى دوري أبطال آسيا 2 موسم 2026ـ2027.

وفي الجانب الهلالي، يستهدف الفريق العاصمي تعزيز رقمه في البطولة عبر التتويج باللقب الـ10، خلال ظهوره الـ17 في النهائي، بعدما سبق له تحقيق الكأس 9 مرات مقابل خسارة 7 نهائيات.

كما يحمل النهائي مكسبًا إداريًا للخلود، بوصول رئيس النادي بن هاربورج إلى المشهد الختامي، ليصبح أول رئيس نادٍ أجنبي يبلغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.