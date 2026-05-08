أمام نانت.. خطوة تفصل عبد الحميد عن أبطال أوروبا

يترقب السعودي سعود عبد الحميد، الجمعة، مواجهة فريقه لانس أمام نانت على ملعب بوليرت ديليليس ضمن الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي، على الرغم من غيابه عن اللقاء بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام نيس، الجولة الماضية.

ويدخل لانس المواجهة وصيفًا برصيد 64 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ70 نقطة، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الموسم، إذ يتمسك الفريق بآماله في مواصلة مطاردة الصدارة.

ويحتل لانس المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 64 نقطة، فيما يأتي ليون ثالثًا بـ60 نقطة وليل رابعًا بـ58 نقطة، علمًا بأن الفريقين خاضا 32 مباراة وتتبقى لهما جولتان فقط، مقابل 31 مباراة للانس قبل مواجهة نانت.

ويعني تعادل لانس مع نانت رفع رصيده إلى 65 نقطة، ما يضمن له رسميًا إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة إلى البطولة القارية، ليصبح سعود عبد الحميد أول لاعب سعودي وخليجي يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حال استمراره مع لانس الموسم المقبل.