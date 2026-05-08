خيل الجزيرة تدشن بطولة العالم بأكثر من 340 مشاركة

انطلقت في ميدان الملك عبد العزيز فعاليات مهرجان بطولة العالم لخيل الجزيرة 2026، برعاية الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل، وبمشاركة ما يزيد عن 340 خيلًا من نخبة الجياد العربية الأصيلة، بإشراف منظمة «الإيكاهو» وتحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي للمهرجان، تنافست في اليوم الأول مهرات أعمار العام، والعامين، والثلاثة أعوام، والأفراس على المراكز الأولى المتأهلة للشامبيون من بطولة السعودية الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الخامسة.

ويُنظم المهرجان ضمن جهود شركة «المنظمون المحدودة» التي تهدف من المهرجان تلبية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال استقطاب البطولات العالمية إلى السعودية، وإبراز القدرات التنظيمية الوطنية في إدارة الفعاليات الكبرى بما يعكس مكانتها على الساحة الدولية.

ويُعد المهرجان فرصة لدعم قطاع الفروسية، أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية في السعودية، المنظم على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، الذي يعد وجهة ومنصة عالمية لكافة عشاق الفروسية في العالم.

وحصدت المهرة «سياسة هامات»، لمربط هامات، المركز الأول في فئة مهرات أعمار عام «أ»، وفي المركز الثاني المهرة «أي زد شيهانة»، لشافي السبيعي، والمركز الثالث للمهرة «جود صارم» لمربط صارم.

وخطفت المهرة «ملهمة النو» لمربط النو، المركز الأول في فئة «ب»، والمركز الثاني المهرة «بثينة عذبة» للأمير عبد العزيز بن أحمد، وفي المركز الثالث المهرة «درة المدى» لمربط المدى.

وجاءت المهرة «إكرام الباهية» لمربط الصياقل، في المركز الأول في فئة «ج»، والمركز الثاني للمهرة «أي كي صبحاء» لعبد الله الخرجي، وفي المركز الثالث المهرة «سمية عذبة» للأمير عبد العزيز بن أحمد.

ولدى المهرات عمر العامين فئة «أ»، أخذت المهرة «تي إل ياسمين» لمربط لمى للخيل العربية الأصيلة المركز الأول، وفي المركز الثاني المهرة «لطيفة جعفر» للإسطبلات الملكية الأردنية، وفي المركز الثالث المهرة «سمو الباخت» لمربط الباخت.

وفي فئة «ب»، نالت المهرة «دي مثيل» لمربط قيصر العرب المركز الأول، وفي المركز الثاني المهرة «شعلة الزبير» لمربط الجديد، وفي المركز الثالث المهرة «عرش النو» لخالد الرشيد.

وتوّجت في مهرات أعمار ثلاثة أعوام المهرة «مروى العون» لمربط قيصر العرب بالمركز الأول، وفي المركز الثاني المهرة «دي ذرفة» لخالد الرشيد، وفي المركز الثالث المهرة «الجاسمية أي دبليو» لمربط النو.

وفاز بالمركز الأول في فئة أفراس أعمار 4 أعوام وما فوق فئة «أ» الفرس «بنت رشيدة الخشاب» لمربط الأهلية للخيل العربية، وفي المركز الثاني الفرس «شيهانة المعود» لمربط وبل للخيل العربية الأصيلة، وفي المركز الثالث الفرس «العالية آر إس بي» لمربط العامرية للخيل العربية الأصيلة.