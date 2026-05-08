وزارة الرياضة تُطلق مبادرة اجتماعية في الحدائق السعودية

أطلقت وزارة الرياضة مبادرة الرياضة المجتمعية في الحدائق العامة في مختلف مناطق السعودية، وذلك بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأمانات المناطق، وبمشاركة الاتحادات الرياضية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، تهدف المبادرة إلى تعزيز مفهوم الرياضة للجميع، ودعم ممارسة النشاط الرياضي المجتمعي باستدامة في مختلف الحدائق العامة، إضافة إلى ⁠زيادة الوعي في المجتمع بممارسة النشاط البدني، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، علاوة على توفير بيئة محفزة تسهم في ممارسة الأنشطة البدنية المفتوحة، بما يعزز ثقافة الرياضة أسلوب حياة.

وتُنظم المبادرة في عددٍ من مناطق السعودية، إذ بدأت من الرياض في حديقة الجبال بحي ظهرة لبن، على أن تتواصل الفعاليات في حديقة الملتقى، وحديقة مرسية، وحديقة الحمراء، بجانب عدد من الحدائق الأخرى في أوقات لاحقة، والمركز الرياضي بطريق الملك سلمان في بريدة، لتتواصل بعدها في مجموعة من المدن، من بينها جدة، في حديقة الرياض، وحديقة راية أبحر، ومخطط الميار، ومخطط مشارف، مرورًا بالشرقية في حديقة المهيدب، وحديقة حي قرطبة، وفي متنزه الردّف في الطائف، وحديقة لعصان في أبها، وصولًا إلى حديقة العواجمة بجازان.

يُذكر أن وزارة الرياضة تواصل جهودها لتعزيز الرياضة المجتمعية، من خلال تنفيذ المبادرات والمشاريع، التي تتسق مع الأهداف ورؤية 2030، من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية، وتمكين الاتحادات الرياضية من المشاركة المجتمعية.