أكثر من 50 قناة ومنصة تنقل نهائي أغلى الكؤوس

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، الجمعة، صوب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لمتابعة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الخلود، وسط تغطية تلفزيونية واسعة تمتد إلى مختلف قارات العالم عبر أكثر من 50 قناة ومنصة ناقلة.

ويُنقل النهائي داخل السعودية عبر «ثمانية» و«الرياضية السعودية»، إضافة إلى MBC Action، والكأس القطرية، والكويت الرياضية، وعُمان الرياضية، والبحرين الرياضية، والرابعة العراقية، والرياضية العراقية HD، وL Sport الليبية، والوطنية التونسية، وسبورت المغربية، وON Sport المصرية، وفلسطين الرياضية، ودبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

كما تبث المواجهة عالميًا عبر Polsat Sport البولندية، وSportKlub في كرواتيا وسلوفينيا، وSPOTV في جنوب شرق آسيا واليابان، وBRTV الصينية، وStarTimes، وSporty TV، وAzam، وESPN Africa في إفريقيا، وTEN الأسترالية، وPrime Sports في المالديف، وFOX Sports الأمريكية، وCanal GOAT وBand وGlobo البرازيلية، وMOLA TV الإيطالية، وMovistar الإسبانية، وSPORT TV البرتغالية، وDAZN في فرنسا وألمانيا، وSetanta Sports في أوكرانيا ودول البلطيق، وCosmote TV اليونانية، وDigitAlb في ألبانيا وألمانيا، وA1 البلغارية، وSpiler TV المجرية، وSSport التركية، وOkko الروسية، وbegIN في باكستان وبنجلادش، إضافة إلى قنوات أخرى في أوروبا وآسيا وإفريقيا.