«الإنماء».. حاجز إضافي أمام الخلود

تضع نتائج فريق الخلود الأول لكرة القدم على ملعب «الإنماء» في جدة حاجزًا إضافيًّا أمامه خلال نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وإضافةً إلى صعوبة مواجهة الهلال، المتوِّج باللقب تسع مرات، سيحاول الفريق القصيمي كسر سجل نتائجه المتواضع على ملعب اللقاء.

ولم يسبق للخلود الخروج فائزًا من «الإنماء» بعد أي مباراةٍ رسميةٍ لعبها على أرضيته.

وسبق للخلود خوض ثلاث مباريات رسمية على ملعب «الإنماء» الرئيس، لا الفرعي، مسرح الموقعة النهائية.

وواجه في مباراتين من الثلاث فريق الاتحاد، بينما تقابل في لقاءٍ واحدٍ مع الأهلي، القطب الجدَّاوي الآخر.

وفي إحدى مباراتيه أمام الاتحاد خسر 3ـ4، بينما خيَّم التعادل السلبي على المواجهة الأخرى.

أمَّا مباراته الوحيدة مع الأهلي على ملعب «الإنماء»، فخسرها بهدفٍ دون ردٍّ.

وقبل صعود الخلود إلى دوري روشن السعودي صيف 2024، زار «الإنماء» أكثر من مرةٍ لمواجهة فريق «جدة»، على الملعب الفرعي وليس الرئيس.

وبدأت زياراته إلى الملعب الرئيس بعد الصعود من أجل ملاقاة قطبَي جدة.