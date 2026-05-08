بعد 60 عاما.. «فيفا» ينهي شراكة «بانيني»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نهاية شراكته التاريخية مع الشركة الإيطالية «بانيني»، مبتكرة ألبومات الملصقات لكأس العالم منذ عام 1970، على أن تُستبدل ابتداءً من 2031 بشركة «فاناتيكس».

وأصدر «فيفا» بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«في اتفاق بارز يوسّع نطاق علاقتهما التجارية الواسعة والناجحة، وقّع «فيفا» وشركة فاناتيكس اتفاق ترخيص حصري وطويل الأمد في مجال المقتنيات يشمل البطاقات القابلة للتداول والملصقات وألعاب البطاقات القابلة للتداول، على أن يبدأ سريانه الكامل في 2031، ويغطي المقتنيات المادية والرقمية معًا».

ويمثّل هذا الإعلان نهاية تعاون دام 60 عامًا مع الشركة الإيطالية التي تتخذ من مودينا مقرًا لها.

وتأسست «بانيني» في مطلع ستينيات القرن الماضي، على يد الإخوة الأربعة بانيني، وتتمتع بحق حصري مع «فيفا» لإصدار ألبومات المونديال منذ 1970.

وبموجب الاتفاق الجديد الذي أبرمه الاتحاد الدولي، سيكون آخر ألبوم «بانيني» للمونديال في 2030، نسخة الذكرى المئوية التي يستضيفها المغرب، بالشراكة مع البرتغال، وإسبانيا.

من جهته، رحّب مايكل روبين، مؤسس «فاناتيكس»، ومديرها التنفيذي، بهذه الشراكة، معتبرها تاريخية، قائلًا :«تُمثل كرة القدم العالمية أكبر فرصة للنمو في عالم الرياضة، وعند الجمع بين القوة التي يتمتع فيها «فيفا» وروح الابتكار وريادة الأعمال لشركة فاناتيكس، سنكون على أتم الجاهزية للارتقاء بتجربة سرد الحكايات والمقتنيات المتعلقة باللعبة، وبشكل غير مسبوق».

وتشمل أنشطة «فاناتيكس» المقتنيات، أسواق التوقعات، منتجات المشجعين، والمنتجات المرخّصة المرتبطة بأسلوب الحياة.

ويمثل هذا التعاون مرحلة جديدة في مساعي «فيفا» إلى تعميم حضوره عالميًا وتجديد جمهوره، بعدما عقد شراكات مع منصتي «تيك توك» و«يوتيوب»، واعتمد صناع محتوى لتغطية مباريات المونديال 2026.