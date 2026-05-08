أمام فولهام.. كلويفرت يعود

يعود الهولندي جاستن كلويفرت، لاعب فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى الملاعب، بعد غياب أربعة أشهر، بسبب جراحة في الركبة، ما يفتح الآمال أمامه للمشاركة مع «الطواحين» في كأس العالم 2026.

وأوضح الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق بورنموث، الجمعة، عن إمكانية حضور كلويفرت في القائمة الأساسية لمواجهة فولهام، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب كلويفرت صاحب الـ27 عامًا، في ركبته اليسرى خلال خسارة بورنموث 2ـ3 أمام أرسنال في الثالث من يناير الماضي، وخضع لعملية جراحية بعد ذلك بأيام، وسجل هدفين الموسم الجاري، ويتدرب مع الفريق منذ أسبوعين.

ويحتل بورنموث المركز السادس حاليًا بترتيب المسابقة، وهو المركز المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم الجاري.

وعاد كلويفرت، وهو نجل أسطورة كرة القدم الهولندية باتريك كلويفرت، لمنتخب «الطواحين» تحت قيادة المدرب رونالد كومان نوفمبر 2024، بعد غياب دام 6 أعوام.

ويستهل المنتخب الهولندي مشواره في كأس العالم، المنظمة في أمريكا، المكسيك وكندا، بمواجهة اليابان 14 يونيو المقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للبطولة، قبل أن يلتقي منتخبي السويد وتونس.