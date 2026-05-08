دوري الأبطال.. إسبانيا تضمن مقعدا خامسا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الجمعة، ضمان إسبانيا مقعدًا خامسًا إضافيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يسير ريال بيتيس بخطى ثابتة نحو حجز هذا المقعد من خلال ترتيبه الحالي في الدوري «لاليجا».

ومنح فوز رايو فاييكانو الإسباني، على ستراسبورج الفرنسي في قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الخميس، إسبانيا الأفضلية على ألمانيا في سباق التأهل لدوري الأبطال.

ومنذ تعديل نظام دوري أبطال أوروبا ليصبح 36 فريقًا 2024، يمنح «يويفا» مقعدين إضافيين للبلدين اللذين حقق فريقاهما أفضل سجل جماعي في المسابقات الأوروبية الثلاث في الموسم السابق.

وكانت إنجلترا، متصدرة التصنيف، ضمنت بالفعل المقعد الإضافي الأول في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تنافس إسبانيا وألمانيا بقوة على المقعد الثاني.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس في الدوري الإسباني، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم الجاري، متفوقًا بفارق ست نقاط، على سيلتا فيجو، صاحب المركز السادس.

وشارك بيتيس في دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط قبل 20 عامًا، لكنه فشل في تجاوز دور المجموعات، بعدما حل في المركز الثالث بمجموعته آنذاك خلف ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

وحصل بوروسيا دورتموند الألماني، وبولونيا الإيطالي، على بطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024ـ2025، أما الموسم الجاري، فنالها نيوكاسل الإنجليزي وفياريال الإسباني.

ويحصل الفائز بلقب الدوري الأوروبي على بطاقة تأهل مباشرة إلى دوري الأبطال في الموسم التالي، ويلعب أستون فيلا الإنجليزي في المباراة النهائية للبطولة ضد فرايبورج الألماني 20 مايو في إسطنبول.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.

وإذا احتفظ فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، بهذا المركز في نهاية الموسم وتوج بالدوري الأوروبي، فسيحصل صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز على بطاقة التأهل المباشر من «يويفا» لدوري الأبطال، إذ يوجد بورنموث حاليًا في هذا المركز، وسيكون هذا أول ظهور له في البطولات القارية.

وفي الموسم الماضي، فاز توتنام هوتسبير الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي، وتأهل لدوري الأبطال، على الرغم من احتلاله المركز السابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتنافس إنجلترا وإسبانيا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ويلتقي كريستال بالاس الإنجليزي مع رايو فابيكانو الإسباني في نهائي المسابقة 27 مايو الجاري في لايبزيج، المدينة الألمانية، إذ يصعد الفائز باللقب مباشرة للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.