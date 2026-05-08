رونالدو وتوني يهزان شباك «روشن»

نجح الثنائي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، في زيارة شباك جميع أندية دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

واختتم توني سلسلة أهدافه أمام جميع الفرق بتسجيله «هاتريك» في مرمى الفتح، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة الـ28، كما سجل «هاتريك» أمام كل من النجمة والاتفاق والخليج، وهدفين في شباك كل من الهلال والنصر ونيوم والشباب والفيحاء، فيما سجل هدفًا واحدًا أمام كل من الرياض والأخدود والتعاون والخلود والحزم والاتحاد وضمك والقادسية.

وخاض توني 29 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا، إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة، ليسهم بـ36 هدفًا خلال الموسم الجاري.

فيما وضع رونالدو البصمة ذاتها، بعدما سجل الهدف الثالث للنصر في شباك الشباب، الخميس، ليسجل حضوره في شباك جميع أندية «روشن» الموسم الجاري.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف أمام كل من الحزم والنجمة والأخدود، وهدفين أمام كل من الرياض والفيحاء والفتح، فيما سجل هدفًا واحدًا أمام كل من التعاون والخلود والاتحاد والهلال ونيوم والخليج والاتفاق والأهلي والقادسية والشباب وضمك والخلود.

ويُذكر أن رونالدو وصل، الخميس، إلى هدفه رقم 100 في دوري روشن السعودي منذ انضمامه إلى النصر.

وخلال الموسم الجاري، خاض رونالدو 28 مباراة، سجل خلالها 26 هدفًا، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، ليسهم بـ29 هدفًا.