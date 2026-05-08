قبل الهلال.. كشف يحدد مصير أنجيلو

يخضع البرازيلي أنجيلو، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى كشف بالأشعة، الجمعة، بعد معاودة الآلام له في العضلة الخلفية، قبل مواجهة الهلال، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، طبقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأفادت بأن الجهاز الطبي في النادي طمأن الجهاز الفني بشأن الفرنسيين محمد سيماكان وكينجسلي كومان، لاعبي الفريق بعد أن أوضحت الفحوصات أن الآلام التي يعانيان منها خفيفة ولا تستدعي القلق، في الوقت الذي تنتظر فيها نتيجة أشعة أنجيلو الذي تعرض لإصابة في مباراة فريقه أمام القادسية.

ويستضيف النصر نظيره الهلال، الثلاثاء المقبل، على ملعب «الأول بارك» في مواجهة قد تؤثر بشكل مباشر على سباق المنافسة في الدوري قبل جولتين من النهاية.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، فيما يأتي الهلال ثانيًا بـ77 نقطة من 31 مباراة.