إيقاف لاعب أولمبي بعد الغياب عن فحص المنشطات

تقرر إيقاف رياضي برازيلي حائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لمدة عامين، الجمعة، وذلك بسبب تغيبه عن الخضوع لفحوصات الكشف عن المنشطات.

وأفادت الوكالة الدولية للاختبارات، المسؤولة عن برنامج مكافحة المنشطات للاتحاد العالمي للتايكوندو، أن مايكل سيكويرا، الأولمبي البرازيلي، لم يكن متاحًا لتقديم عينة فحص المنشطات من دون إشعار مسبق، ثلاث مرات خلال عام واحد.

وأوضحت الوكالة في بيان صحافي أن سيكويرا، صاحب الـ33 عامًا، سيتم إيقافه حتى 18 يناير 2028.

وفاز سيكويرا بالميدالية البرونزية في فئة وزن 80 كجم للرجال، في أولمبياد ريو دي جانيرو قبل 10 أعوام، كما حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأمريكية 2023.

ويشترط النظام العالمي لمكافحة المنشطات على الرياضيين تحديد ساعة واحدة يوميًا يكونون خلالها متاحين لتقديم عينة للفحص، ويمكن مقاضاة الرياضيين في حال عدم الإبلاغ عن مكان وجودهم ثلاث مرات خلال فترة 12 شهرًا، وذلك باعتباره انتهاكًا لقواعد مكافحة المنشطات.