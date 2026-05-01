الموريتاني ومالك والشهري.. نجوم كتبوا تاريخ الخلود

مرّ فريق الخلود الأول لكرة القدم بمراحل متعددة قبل بلوغه دوري روشن السعودي، وكان لعدد من اللاعبين دور في تلك الرحلة، إذ أسهم في صعوده من الدرجة الثالثة إلى الثانية كلٌّ من مالك العبد المنعم وفيصل المطيري وحامد البقعاوي ومحمد القويعي.

وفي دوري الدرجة الثانية كان للموريتاني محمد سالم ديانوس أبرز المتألقين في مسيرة الخلود، بصمة حين تصدر هدافي دوري الدرجة الثانية السعودي بإحرازه 22 هدفًا، متقاسمًا صدارة السباق التهديفي مع الهداف السنغالي الحاج مالك، وإلى جانب الموريتاني كان للثنائي الحارس فارس الجهني وسلطان الشهري دور كبير في الصعود إلى دوري «يلو».

وفي موسمه الأول في دوري الأولى، ضمن الخلود البقاء لموسم آخر بعد أن حل في المركز الـ12، وهو الأمر ذاته الذي فعله خلال موسمه الثاني حينما احتل المركز السابع.

وجاء الموسم الثالث مغايرًا تمامًا، إذ أظهر الخلود عزمه الكبير على تحقيق ما عجز عنه في أول موسمين، لينجح في تحقيق الهدف الأهم والمتمثل في الصعود إلى دوري «روشن» تحت قيادة مدربه البرتغالي فابيانو فلورا، وبتشكيلة ضمت عددًا من المحترفين الأجانب، أبرزهم البرازيلي رافائيل مارتينز حارس المرمى، ومواطنه روبرتو دياز «مدافع»، والأرجنتيني ماريانو فازكيز «وسط»، والعراقي أحمد ياسين «محور»، إضافة إلى عدد من الأسماء المحلية أمثال محمد صوعان «جناح أيسر»، عبد الله الحربي «مدافع»، جمعان الدوسري «مدافع»، سلطان الشهري «ظهير أيسر»، وسعود الراشد «ظهير أيمن».

وصل الخلود إلى «روشن» للمرة الأولى في موسم 2024، فانتقل إلى مرحلة تعاقدات مختلفة، ضمّ فيها النيجيري ويليام تروست-إيكونج الذي اُختير أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب الصربي نيكولا ستويليكوفيتش في الهجوم، ثم في موسم 2025ـ2026 جاء الأرجنتيني راميرو إنريكي المولود في 4 مايو 2001 قادمًا من أورلاندو سيتي الأمريكي، ومعه الجناح هتان باهبري القادم من التعاون، والجزائري ميزياني ماوليدا، ولاعب الوسط محمد صوعان، والجزائري رمزي صولان الذي مرّ بالفيصلي والباطن قبل التحاقه بالخلود.

وقاد هذه المجموعة المدرب الإنجليزي ديس باكينجهام في مسيرة كأس الملك 2025ـ2026، التي افتُتحت بفوز على البكيرية 2ـ1، ثم إقصاء الخليج 4ـ3 في ربع النهائي، قبل أن يتعادل مع الاتحاد 2ـ2 في نصف النهائي خلال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحسمها بركلات الترجيح 5ـ4 ويبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ليكون بذلك ثاني فريق من القصيم يصل إلى هذا الدور بعد التعاون الذي فاز بنسخة 2018-2019 على الاتحاد، علمًا أن الخلود شارك في 5 نسخ سابقة من البطولة منذ 1976 دون أن يتجاوز الدور الأول.