مونديال 2026.. شاكيرا تؤدي الأغنية الرسمية

لمّحت الكولومبية شاكيرا، نجمة البوب، إلى أغنية رسمية جديدة خاصة بمونديال 2026، المقرر في أمريكا، المكسيك، وكندا، بعدما بثّت مقطع فيديو قصيرًا للأغنية صُوّر في ملعب «ماراكانا» في البرازيل.

وأعلنت المغنية التي سبق أن قدمت عملًا غنائيًا خاصًا بمونديال جنوب إفريقيا 2010 بعنوان «واكا واكا»، عن الأغنية التي تحمل عنوان «داي داي»، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 67 ثانية، تظهر شاكيرا على أرضية ملعب «ماراكانا» في ريو دي جانيرو، بعدما أحيت حفلًا مجانيًا على شاطئ «كوباكابانا» السبت الماضي، أمام أكثر من مليوني شخص، حاملة «تريوندا»، الكرة الرسمية لكأس العالم 2026.

وأدّت شاكيرا مقاطع من الأغنية باللغة الإنجليزية بمشاركة راقصين يرتدون ألوان منتخبات، من بينها أمريكا، وكولومبيا.

وأُنتجت الأغنية بالتعاون مع الفنان النيجيري بورنا بوي، ومن المقرر إصدارها رسميًا 14 مايو الجاري.

وينتهي المقطع الذي شاركه أيضًا حساب كأس العالم التابع للاتحاد الدولي «فيفا»، برسالة تقول «نحن جاهزون!».

وترتبط شاكيرا بعلاقة طويلة مع كأس العالم، إذ قدمت عروضًا في نهائيي مونديالي 2006 و2014، إضافة إلى إنتاجها أغنية «واكا واكا» الشهيرة في نسخة 2010.