المرة الأولى.. فينجيجارد يشارك في إيطاليا

أعرب الدراج الدنماركي يوناس فينجيجارد، عن حماسه الشديد لخوض سباق إيطاليا الدولي للدراجات «جيرو دي إيتاليا» للمرة الأولى، ساعيًا لاغتنام فرصة نادرة للتفوق على منافسه السلوفيني تادي بوجاتشار.

وقال فينجيجارد، عضو فريق فيزما-ليز أ بايك، في بيان صحافي صادر عن الفريق: «أستعد لهذا السباق منذ فترة طويلة، ومنذ أن علمت بمشاركتي في سباق جيرو، وأنا أتطلع إليه بشوق كبير».

وأضاف الدراج الدنماركي: «هذا التغيير في جدولي منحني طاقة جديدة، ستكون هذه مشاركتي الأولى في سباق جيرو، لكنني أدرك مكانتي كأحد المرشحين للفوز. المنافسة شرسة، لذا أتوقع معركة على أعلى مستوى».

وتوج فينجيجارد بلقبين في سباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دي فرانس»، ولقب في سباق إسبانيا «فويلتا»، بينما أحرز بوجاتشار لقبين في سباق فرنسا للدراجات، ولقبًا واحدًا في سباق جيرو.

ولم يحقق أي من أبرز نجوم الدراجات الحاليين لقبًا ثالثًا في سباقات «الجراند تور»، ويمكن لفينجيجارد أن يسبقه إلى هذا الإنجاز نظرًا لعدم مشاركة بوجاتشار في سباق جيرو، الذي ينطلق من بلغاريا مساء الجمعة، وينتهي في روما، العاصمة الإيطالية في 31 مايو الجاري.