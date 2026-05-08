الخلود.. لاعب اختار اسمه ومدرسة غيّرت مكانه

في شهر فبراير 1975م، نشرت الصحف السعودية خبرًا عن صدور قرارٍ من الأمير فيصل بن فهد، الرئيس العام لرعاية الشباب، بالترخيص لنادي الخلود في محافظة الرس.

بدأ تأسيس النادي قبل ذلك التاريخ بنحو خمسة أعوام، تحت اسم الوحدة.

تَغيّر الاسم قبل الإشهار الرسمي أمام الرئاسة العامة «وزارة الرياضة حاليًا»، وذلك بمبادرةٍ من الكيان الرياضي الجديد.

وسبب التغيير، كما يذكُر لـ «الرياضية» عبد العزيز البطي، رئيس النادي الأسبق، تزامُن التسجيل الرسمي مع بدء عهد الملك خالد بن عبد العزيز.

ويقول: «الاسم الجديد، الباقي حتى الآن، اختاره عبد الله محمد العساف، لاعب النادي وقتها، تَيمُّنًا بتولّي الملك خالد الحكم».

التعديل، عند التسجيل الرسمي، كان حتميًا، نظرًا لمنع ضوابط الرئاسة وجود ناديين باسمٍ واحد. وفي ذلك الوقت، كان نادي الوحدة، في مكة المكرمة، قائمًا منذ فترة طويلة.

ومنذ لحظة الانطلاق، ظهر النادي الجديد، الذي أصبح المنافِس المحلي للحزم في الرس، بهويّة بصرية من ثلاثة ألوان، الأحمر والأخضر والأبيض. ألوانٌ لازمته طويلًا، حتى تغيّرت قبل عامين عندما صعد إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه. عندها، تخلّى عن هويته البصرية، مُواكَبةً للتطوير، واختار شعارًا جديدًا، والقرمزي لونًا له.

ويعود البطي إلى أعوام ما بعد تأسيس النادي متذّكرًا انتقال النادي من مبنى إلى آخر لافتقاده إلى منشأة خاصة به.

ويشرح الرئيس السابق: «كان النادي يتنقل بين مبانٍ سكنية، لعدم وجود مقر، والمبنى الأول كان مملوكًا لبيت المزيد في حي الزاهرية، على طريق الجنوب، بعدها تنقّل حتى استقر على مبنى في حي الشفاء، تعود مِلكيّته إلى بيت السلامة».

أطلَّ ذلك المبنى على أرض فضاء حكومية، ما أسعد مُسيِّري الخلود. وبالفعل، تحوّلت الأرض الترابية إلى موقعٍ دائمٍ للتدريبات بعد تجهيزها بالمعدّات الرياضية اللازمة.

بعد أعوام، وصل خطابٌ من وزارة التعليم يطلب إخلاء الأرض لإنشاء مدرسة حكومية عليها، تابعة لتعليم البنات. على إثر ذلك، قرر النادي إيجاد بديلٍ دائم، يوقف التنقّلات، وأنشأ مقرّه الحالي، الواقع في حي الملك فيصل، والذي يضمّ مبنى للإدارة وملعبًا رئيسًا، وقاعةً للاجتماعات، وصالة للتنس، وبعض المكاتب والمرافق.

يروي البطي: «انتقل الخلود، في عهد رئيسه الأسبق سليمان علي المزروع، إلى مقرِّه الحالي في عام 1992م، وقد شُيِّد وجُهِّزَ بالجهود الذاتية وبالتدريج».

ومِثل أي نادٍ، وبصرف النظر عن الإمكانيات المادية ومستوى المنافسة، يمتلك الخلود نجومًا في أعين محبّيه، برزوا تاريخيًا بقميص فريقه الأول. ويخصّ البطي بالذكر منهم صالح الوهيبي، وصالح النيف، ومحمد المزيني، وسعيد العساف، وعبد الله القويعي.

وبعد نصف قرن من تسجيله، يستعد الخلود لخوض مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة أمام الهلال على ملعب «الإنماء» في جدة. يأتي ذلك بعد أقل من عام على انتقال ملكية النادي، بنسبة 100 في المئة، من وزارة الرياضة إلى مجموعة «هاربورج»، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، في إطار برنامج تخصيص الأندية.