ذاكرة باكنجهام.. سداسيتان زرقاوان.. وحسرة نهائية

يقف الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أمام النهائي الثالث في مسيرته التدريبية، الجمعة، حين يواجه الهلال على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط سجل سلبي أمام الأزرق.

وفي ذاكرة المدرب الإنجليزي لم تبتسم «الساحرة المستديرة» له خلال النهائي الأول عندما كان مدربًا لمومباي سيتي الهندي.

حينها في نهائي كأس الهند 2023 وبحضور 14 ألف مشجع تذوق باكنجهام أول حسرة في النهائيات بعدما خسر اللقاء 1ـ2 أمام بنجالورو.

أما النهائي الثاني في مسيرة المدرب الإنجليزي فلم يكن على بطولة كأس بل في ملحق الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وشكلت تلك المواجهة احتفالًا كبيرًا للمدرب البالغ من العمر 41 عامًا بعدما قاد أكسفورد يونايتد للفوز بملحق الصعود إثر الانتصار بثنائية نظيفة على بولتون واندررز موسم 2023ـ2024.

والجمعة يدخل المدرب الإنجليزي تحديًا جديدًا في النهائيات بهدف الفوز بأغلى الكؤوس أمام خصم عانى أمامه كثيرًا حتى قبل قيادة الخلود الصيف الماضي.

وعلى صعيد مواجهاته أمام الهلال خاض المدرب 4 مباريات توزعت بين مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبرفقة الخلود خلال منافسات دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

ولم يعرف المدرب الإنجليزي طعم الانتصار أو التعادل في المواجهات الأربع، كما تلقى خسارتين بسداسيتين قسمها الهلال واحدة مع الخلود، والأخرى برفقة مومباي سيتي.