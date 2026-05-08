كأس الملك.. 4 أبطال من المحاولة الأولى

يطمح فريق الخلود الأول لكرة القدم إلى اللحاق برباعي استطاع تحقيق لقب كأس الملك من الظهور الأول في النهائي.

ويخوض الخلود المباراة النهائية للمرة الأولى عبر تاريخه، الجمعة، أمام الهلال، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وسبق لأربعة فرق تحقيق الكأس من المحاولة الأولى، ودون خسارة أي نهائي قبل دخول لائحة الشرف.

ويأتي الوحدة في طليعة الفرق الأربعة، بتحقيقه كأس النسخة الأولى من المسابقة عام 1966 بعد تغلبه على الاتفاق في النهائي.

وكرر الاتحاد السيناريو ذاته خلال العام التالي بفوزه على النصر في المباراة النهائية.

وفي عام 1969 استطاع الأهلي أيضًا الفوز على الشباب خلال أول نهائي لهما وظفر باللقب.

أما رابع وآخر فرق هذه القائمة فهو الفيحاء الذي صعد إلى النهائي للمرة الأولى عام 2022 وهزم الهلال وانتزع الكأس.