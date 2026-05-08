لاعبا ومدربا.. إنزاجي خبير الكؤوس المحلية

عانق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الكأس في بلاده لاعبًا ومدرّبًا، ويُمنِّي النفسَ بافتتاح رصيد بطولاته مع «الأزرق» عبر الفوز الجمعة على الخلود والتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وإنزاجي مدربٌ متمرسٌ في الكؤوس المحلية، فاز ثلاث مراتٍ بكأس إيطاليا وخمسًا بكأس السوبر في بلاده.

ولمَّا كان لاعبًا، رفع كأس البلاد ثلاث مراتٍ، والسوبر مرتين، وكُلُّها مع لاتسيو، الفريق الذي دافع عن ألوانه من نهاية التسعينيات الميلادية وحتى الاعتزال في 2010.

وقاد إنزاجي لاتسيو لحصد لقب الكأس في 2019، وإنتر ميلان للفوز بنسختي 2022 و2023، مُتغلّبًا في النهائيات الثلاثة على أتلانتا، ويوفنتوس، وفيورنتينا.

وعلى مستوى كأس السوبر، فقد كسِبها في 2018 و2020 مع لاتسيو، و2022 و2023 و2024 مع الإنتر.

وخلال مرحلة اللعِب الاحترافي، أسهم إنزاجي، الذي كان مهاجمًا، في فوز لاتسيو بالكأس أعوام 2000 و2004 و2009.

واحتُسِب في مسيرته الفوز مع «نسور» العاصمة الإيطالية روما بالسوبر المحلي عامي 2000 و2009، على الرغم من عدم مشاركته في المباراتين، حيث جلس احتياطيًا في الأولى وغاب عن قائمة الفريق في الثانية.

وفي موسمه الهلالي الأول، قاد إنزاجي الفريق الأزرق إلى التأهل لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تجمعه بالخلود، على ملعب «الإنماء» في جدة.