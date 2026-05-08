أشجار «الجاكرندا» تحتضن ذهب «يلو»

حضرت كأس دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى في شارع الفن بمدينة أبها، بين أشجار «الجاكرندا» البنفسجية التي تُعد أحد أبرز رموز المدينة خلال نهاية أبريل ومطلع مايو من كل عام، وذلك بعد ضمان فريق أبها الأول لكرة القدم تحقيق اللقب رسميًا.

وكان أبها حسم صعوده إلى دوري روشن السعودي في الجولة الـ30 عقب فوزه على الطائي، قبل أن يؤكد تتويجه بالدرع بعد انتصاره على الباطن في الجولة الـ31، رافعًا رصيده إلى 77 نقطة.

وينتظر أن يحتفل أبها بالتتويج رسميًا السبت المقبل، عندما يستضيف العدالة ضمن الجولة الـ33 من دوري «يلو».