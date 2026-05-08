مئوية رونالدو تتصدر صحف العالم

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بإحراز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الهدف المئوي له في دوري روشن السعودي، في شباك الشباب، الخميس.

وعنونت شبكة «ESPN» الأمريكية، الجمعة، بعنوان: «رونالدو يصل إلى الهدف المئوي، ويبتعد بخمس نقاط».

ووصل النصر إلى النقطة 82 من دوري «روشن» من 32 مباراة، ويتقدم على الهلال، الذي لعب 31 مباراة وحصد 77 نقطة، بخمس نقاط.

وجاءت صحيفة «تيليجراف» الهولندية، بعنوان: «جواو يقدم عرضًا رائعًا، ورونالدو يرد بقوة على هتافات ميسي»، وتابعت: «وصل البرتغالي للهدف المئوي في 105 مباريات بقميص النصر».

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قد تابعت ديربي الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، بعنوان : «رونالدو يصل للهدف رقم 100 في دوري روشن السعودي».

ويواجه النصر نظيره الهلال 12 مايو المقبل، على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري «روشن»، وفي حال تحقيقه الانتصار يتوج رسميًا باللقب.