أجانب الهلال.. بنزيما يتصدر القائمة الذهبية

تُوِّج لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الخلود في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة، بـ 40 لقبًا في مسابقات الكؤوس المحلية.

ويُعدُّ الفرنسي كريم بنزيما الأكثر احتفالًا على منصات الكؤوس المحلية بعشر مناسباتٍ، أولاها قبل نحو 20 عامًا عندما سجل هدف ليون الوحيد أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي 2006. وحافظ اللاعب على هذا اللقب في العام التالي، وأضاف إليهما لقب كأس فرنسا في 2008 عقب الفوز على باريس سان جيرمان مجدَّدًا.

كذلك تُوِّج بنزيما بستة ألقابٍ في مسابقات الكؤوس خلال مشواره الطويل مع ريال مدريد، وتوزَّعت بالتساوي بين كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، علمًا أنه يسعى إلى الفوز بـ «أغلى الكؤوس» للموسم الثاني تواليًا، كونه قاد الاتحاد للفوز على القادسية بتسجيل هدفين في نهائي النسخة الماضية.

من ناحيته، يرتبط البرازيلي مالكوم بعلاقةٍ قويةٍ مع هذه التحديات، إذ حقق ثمانية ألقابٍ بالمجمل، خمسةٌ منها مع زينيت بين كأس روسيا، وكأس السوبر الروسي قبل احتفاله بـ ثلاثة ألقابٍ في غضون أربعة أشهرٍ بقميص الهلال، بدءًا بكأس السوبر السعودي في أبريل 2024، مرورًا بكأس خادم الحرمين الشريفين في مايو 2024، ووصولًا إلى كأس السوبر مجدَّدًا في أغسطس من العام نفسه.

ويشير حائط إنجازات الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، إلى فوزه بسبعة ألقابٍ في خمس مسابقاتٍ مختلفةٍ على مستوى الكؤوس المحلية، انطلاقًا من فوزه بكأس صربيا مع فويفودينا عام 2014 خلال الموسم الأول من مسيرته، ثم التتويج مع لاتسيو بكأس إيطاليا موسم 2018ـ2019، وكأس السوبر الإيطالي في مناسبتَين، آخرهما في الرياض في ديسمبر 2019، ووصولًا إلى مشاركته مالكوم في أفراح ثلاث كؤوسٍ مع الهلال.

بدوره، يبحث السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب الدفاع، عن لقبه الشخصي السابع في بطولات الكؤوس المحلية، إذ احتفل عام 2013 بلقب كأس بلجيكا مع نادي جينك، تلاه لقب كأس السوبر الإيطالي مع نابولي في العام التالي، ولقب كأس إيطاليا مع نابولي في 2020، إضافةً إلى ثلاثة ألقابٍ في مسابقات الكؤوس السعودية مع الهلال.

وكان المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والبرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، في قائمة الهلال التي تُوِّجت بـ «أغلى الكؤوس» في مايو 2024، وبلقبَي السوبر خلال العام نفسه، علمًا أن مسيرتَيهما لم تعرفا أي لقبٍ في مسابقات الكؤوس المحلية قبل وصولهما إلى الهلال.

ويطمح الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى تحقيق أول ألقابه مع الفريق الهلالي، إذ سبق له الفوز بكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد، وكأس السوبر الإيطالي مع ميلان. والأمر نفسه ينطبق على الأوروجوياني داروين نونيز، الذي تُوِّج بلقبٍ وحيدٍ في مسابقات الكؤوس المحلية خلال محطاته السابقة، وكان ذلك عقب فوز ليفربول على مانشستر سيتي 3ـ1 في مواجهة درع المجتمع الإنجليزي عام 2022، علمًا أنه سجل هدف «الريدز» الثالث في تلك المواجهة.



الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم (أرشيفية)