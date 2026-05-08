أجانب الخلود.. تجربة أولى في نهائيات الكؤوس

يبحث فريق الخلود الأول لكرة القدم، عن إضافة اسمه في سجلات أبطال أغلى الكؤوس، حين يواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة.

وتشكل المواجهة المحطة الأبرز في مسيرة أغلب لاعبيه، ومن ضمنهم اللاعبين الأجانب، الذين احتفلوا بعدد قليل جدًا من الألقاب في محطاتهم السابقة، دون مشاركة أي منهم في أي مباراة نهائية على مستوى مسابقات الكؤوس المحلية.

ويُعد السلوفاكي نوربرت جيومبر، قلب الدفاع، صاحب التجربة الأطول في مسابقات الكؤوس بين لاعبي الخلود، فهو وصل إلى نصف نهائي كأس سلوفاكيا مطلع مسيرته، ثم لعب 17 مباراة في كأس إيطاليا مع 4 أندية مختلفة، ووصل إلى ثمن النهائي في 3 مناسبات، إلا أنه لم يلعب أي مباراة نهائية في مسيرته، باستثناء نهائي بطولة كأس الملك التايلاندي، وهي بطولة ودية فاز منتخب سلوفاكيا بلقبها 2018.

وبدوره، يملك الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، حارس المرمى، تجربة وحيدة مع المباريات النهائية، وكانت مع نادي بلاتينزي العام الماضي، في لقاء تحديد بطل الدوري الأرجنتيني «أبيرتورا»، عندما حافظ على نظافة شباكه في الفوز بهدف دون رد على هوراكان، إلا أنه لم يلعب أي مباراة نهائية في مسابقات الكؤوس خلال محطاته السابقة.

واحتفل السورينامي شاكيل بيناس، قلب الدفاع، بلقب الدوري البلغاري، مع نادي لودوجوريتس رازجراد 2022، إلا أن علاقته مع مسابقات الكؤوس كانت خجولة، وتمثّلت تجربته الأفضل بالعبور إلى نصف نهائي كأس السويد مع هاماربي 2023، قبل وصوله إلى النهائي المرتقب مع الخلود.

وتُوج الفرنسي كيفن ندورام، لاعب الوسط، بلقب الدوري الفرنسي مع نادي موناكو في موسم 2016ـ2017، كما خاض تجربة نهائي كأس الدوري الفرنسي مرتين، في موسمي 2016ـ2017، و2017ـ2018، إلا أنه بقي على الدكة في خسارة موناكو للنهائيين، إضافة إلى تعرضه لهزيمة قاسية بنتيجة 0ـ5 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس فرنسا عام 2017.

وبعيدًا عن الرباعي أعلاه، يبحث ما تبقّى من لاعبين أجانب في قائمة الخلود عن اللقب الأول في مسيراتهم، ومن بينهم الأرجنتيني راميرو إنريكي، هداف الفريق في الموسم الجاري، والذي غادر ملعب مباراة الخلود الأخيرة أمام الاتحاد دوريًا مع إصابة، علمًا أنه يملك خبرة جيدة مع مسابقات خروج المغلوب، خاصة أنه وصل إلى نهائي المنطقة الشرقية في كأس الدوري الأمريكي مع نادي أورلاندو 2024، وثمن نهائي كأس أبطال الكونكاكاف في العام نفسه، وإلى نصف نهائي كأس الدوريات في أمريكا العام الماضي.

ويعول الخلود في خط الوسط على الإنجليزي جون باكلي، الذي سبق له أن لعب 9 مباريات في كأس إنجلترا، و13 مباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، دون أن يصل إلى الأدوار المتقدمة، والأمر نفسه ينطبق على الإسباني إيكر كورتاخارينا، الذي شارك مع هويسكا في 7 مباريات بكأس إسبانيا، عرف فيها خروجًا مبكرًا.

يذكر أن الخلود افتقد منذ شهر يناير الماضي لخدمات نجمه مزياني ماوليدا، والذي وصل إلى أدوار متقدمة في 3 مسابقات كؤوس محلية أوروبية، إذ لعب ربع نهائي كأس فرنسا مع ليون 2018، وثمن نهائي كأس ألمانيا مع هيرتا برلين 2022، وربع نهائي كأس إسكتلندا مع هايبيرنيان 2024.