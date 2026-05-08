إصابة الفخذ تبعد ديفيس عن البايرن

تعرض الكندي ألفونسو ديفيس، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، لإصابة في عضلة الفخذ تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، ما قد يعطل استعداداته لكأس العالم 2026، وذلك وفق ما أعلنه النادي الألماني، الجمعة.

وتعرض ديفيس للإصابة في التعادل أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1ـ1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، علمًا أن حامل اللقب حسم المواجهة 6ـ5 في مجموع المباراتين.

ومن غير المرجح أن يشارك اللاعب البالغ 25 عامًا مع البايرن مجددًا الموسم الجاري، وقد يجد نفسه في سباق مع الزمن ليكون جاهزًا لانطلاق كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الكندي أحد مستضيفي البطولة، مباراته الافتتاحية أمام البوسنة والهرسك في 12 يونيو المقبل، في تورونتو.

وتُعدّ هذه النكسة الأحدث لديفيس الذي عانى سلسلة من الإصابات العضلية، وذلك بعد عودته من غياب دام ثمانية أشهر، بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي تعرّض له في أكتوبر الماضي.

وبعدما حسم لقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه، يحل البايرن ضيفًا على فولفسبورج السبت المقبل، ثم يستضيف كولن في الجولة الأخيرة من الموسم.

ويواجه فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني نظيره شتوتجارت، حامل اللقب في نهائي كأس ألمانيا، 23 مايو الجاري.