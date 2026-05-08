جوارديولا يطالب لاعبيه بالضغط على «المدفعجية»

أوضح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، أن لاعبي «السماوي» مُطالبون بالعودة بقوة أمام برنتفورد السبت، من أجل الضغط على أرسنال، المتصدر، في سباق لقب الدوري الممتاز.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحافي، عُقد عشية المباراة المنتظرة: «علينا الضغط على أرسنال بالفوز في مبارياتنا. هذا كل ما علينا فعله. هذا كل ما نستطيع فعله».

وأدى تعادل سيتي مع إيفرتون 3ـ3، الإثنين الماضي، إلى تغليب الأفضلية لأرسنال، الذي بات يتقدم في الصدارة بفارق خمس نقاط، عن مطارده المباشر «76 مقابل 71»، قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، بينما يتبقى لسيتي أربع مباريات.

وسيُقلص فوز رجال جوارديولا على برنتفورد، السابع والطامح للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الفارق في الصدارة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل مواجهة أرسنال مع وست هام، الأحد المقبل.

وكاد سيتي أن يعود من ملعب «هيل ديكينسون ستاديوم» في ليفربول بعلامة صفر، حتى سجل البلجيكي جيريمي دوكو، هدفًا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليُنقذ نقطة ثمينة.

ويُعد الهدف الشخصي الثاني للبلجيكي في مباراة التعادل، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، في أفضل موسم تهديفي له بقميص سيتي برصيد سبعة أهداف.

وعن تطور أداء دوكو، أضاف جوارديولا: «سعيد للغاية. ليس فقط بالأهداف، بل أيضًا بالتمريرات الحاسمة، فضلًا عن مساهمته الدفاعية. كان مذهلًا هذا الموسم».

ويأمل جوارديولا في عودة الإسباني رودري من الإصابة أمام برنتفورد، بينما يقترب البرتغالي روبن دياش، والكرواتي يوشكو جفارديول، قلبا الدفاع، من استعادة لياقتهما الكاملة.