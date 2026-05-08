الريال يعاقب تشواميني وفالفيردي بالغرامة

فرض نادي ريال مدريد، الجمعة، غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل من الفرنسي أوريليان تشواميني، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بجرح في الرأس.

وأوضح النادي، في بيان، أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبرًا أن الغرامة المالية «تنهي الإجراءات الداخلية» التي فُتحت على خلفية الحادثة التي وقعت الخميس.

ويغيب فالفيردي عن مواجهة «الكلاسيكو» أمام برشلونة، الأحد، بسبب إصابة الرأس، وفقًا لما أعلنه ناديه الذي أشار إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين.

بدوره، شارك تشواميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحًا للمشاركة أمام برشلونة على ملعب «كامب نو» الأحد لحساب الجولة الـ 35 للدوري.

وأوضح البيان أن لاعبي الوسط الدوليان أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث، واعتذر كل منهما للآخر وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي. كما قدّما اعتذارهما للنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير، وأبديا استعدادهما لتقبّل أي عقوبة تراها الإدارة مناسبة.

ووفق تقارير إسبانية، رافق المدرب ألفارو أربيلوا فالفيردي إلى المستشفى القريب من مركز تدريبات فالديبيباس، حيث خضع لعلاج استدعى وضع غرز لإصابة في الوجه.

من جانبه، حاول فالفيردي التقليل من خطورة الحادثة، مؤكدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن «ضغط المنافسة والإحباط تسببا في تصاعد الموقف». وأضاف:«اصطدمتُ بطاولة عن طريق الخطأ أثناء الجدال، ما تسبب بجرح صغير في الجبهة استدعى زيارة روتينية إلى المستشفى». وأكد أنه لم يحدث أي تبادل للضرب بينهما.

وبحسب التقارير، بدأ الخلاف بين اللاعبين خلال تدريبات الأربعاء، قبل أن يتواصل الخميس أثناء وبعد الحصة التدريبية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني، قبل أن يرتكب بحقه تدخلًا قويًا خلال التدريب، لتتطور الأمور لاحقًا إلى اشتباك في غرفة الملابس، حيث تعرّض للإصابة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تسود فيه أجواء من التوتر داخل ريال مدريد، مع اقتراب الفريق من إنهاء موسم ثانٍ تواليًا من دون التتويج بلقب كبير.

وقبل «الكلاسيكو» يتأخر ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 11 نقطة، والذي يستطيع الاحتفاظ باللقب، في حال تجنّبه الخسارة.