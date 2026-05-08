الهلال في النهائي بمدافع وحيد

يخوض فريق الهلال الأول لكرة القدم مباراة الخلود، الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بتشكيلٍ يشمل قلب دفاعٍ وحيدًا، وأربعة لاعبي وسط.

وأعلن نادي الهلال، قبل ساعة من انطلاق المواجهة، عن تشكيل فريقه، الذي يضم المغربي ياسين بونو، ومتعب الحربي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، وحسان تمبكتي، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، وسالم الدوسري، والفرنسي كريم بنزيما.

ويضع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي 10 لاعبين على مقاعد الاحتياط، من بينهم البرازيلي ماركوس ليوناردو، والفرنسيان سايمون بوابري، وقادر ميتي، وسلطان مندش، والتركي يوسف أكتشيتشيك.

ويحتضن ملعب الإنماء مباراة النهائي بين الهلال والأخدود، التي تنطلق في تمام الـ 09:00 مساءً.

وتأهل الهلال على حساب الأهلي، فيما فاز الأخدود على الاتحاد. وحسمت ركلات الترجيح مباراتي نصف النهائي في مارس الماضي.