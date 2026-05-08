«سوني» تبيع 93.7 مليون وحدة من «بلايستيشن 5»

أعلنت شركة «سوني»، المتخصِّصة في ألعاب الفيديو، عن وصول مبيعات منصة «بلايستيشن 5» إلى 93.7 مليون وحدةٍ عالميًّا، وفقًا لتقاريرها المالية الصادرة، الجمعة.

وحسبما أوضحته الشركة، يعكس هذا الرقم استمرار الطلب على الجهاز منذ إطلاقه مدعومًا بتوفر العناوين الحصرية، وتوسُّع قاعدة المستخدمين في مختلف الأسواق.

وأشارت البيانات إلى أن المنصة تقترب من تجاوز حاجز 100 مليون وحدة مع استمرار مبيعات البرمجيات، والخدمات الرقمية في تحقيق عوائدَ مرتفعةٍ للشركة.

وتأتي هذه النتائج تزامنًا مع خطط «سوني» لتعزيز مكتبة الألعاب خلال عام 2026، ما يسهم في الحفاظ على الزخم البيعي للمنصة في ظل المنافسة القائمة في سوق أجهزة الألعاب المنزلية.