جوميز: مواجهة الرياض مهمة في مسيرتنا

وصف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة الرياض، المقررة الأحد، بالمهمة للاستقرار الفني، مؤكدًا أن فريقه سيدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، الذي عقد الجمعة: «ندرك صعوبة المواجهة أمام الرياض، فهي مباراة مهمة في مسيرتنا، وسندخل بروح قتالية عالية من أجل الفوز، وحصد النقاط الثلاث».

ودافع المدرب البرتغالي عن اعتماده على العناصر الشابة، موضحًا: «سأواصل منح لاعبي الأكاديمية الفرصة، لأن الأهم بالنسبة لي النتائج، وما تحقق يؤكد جودة العمل».

وأضاف: «لا أستخدم منصات التواصل الاجتماعي، لكن بعض الآراء تصلني عبر مساعديَّ، وفي النهاية أنا أبحث دائمًا عن مصلحة الفتح، وأي قرار يخص لاعبي فريق تحت 21 عامًا يأتي بعد تقييم فني دقيق».

وعن مطالب الجماهير بمشاركة الحارسين الشابين محمود البريه وعبد الهادي العلوان، أوضح جوميز أن مركز حراسة المرمى يختلف عن بقية المراكز، قائلًا: «تغيير الحارس الأساسي ليس أمرًا سهلًا، لكن الثنائي يتطور بصورة جيدة، وقد يحصلان على الفرصة إذا كانت ظروف المباراة مناسبة».