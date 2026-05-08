«ROC» يخطف لقب «Elite S3»

خطف فريق «ROC Esports» لقب بطولة «Elite S3» ضمن منافسات Call of Duty Challengers، ليتوج بطلًا لهذا الموسم، مضيفًا لقبًا دوليًا جديدًا إلى سجله.

وعقب هذا التتويج، يوجه الفريق أنظاره نحو المحطة المقبلة، المتمثلة في منافسات «CDL»، إذ يستعد لخوض تحديات جديدة في الدوري العالمي.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من حضور الفرق السعودية في خارطة الرياضات الإلكترونية العالمية، وسط تطلعات لمواصلة هذا الأداء في الاستحقاقات الكُبرى المقبلة.

يُذكر أن فريق «ROC Esports» السعودي متخصص بالرياضات الإلكترونية الاحترافية، تأسست عام 2023، ويُنافس في بطولات عالمية وإقليمية مختلفة، ويشتهر بمنافساته في ألعاب مثل Call of Duty وOverwatch وFortnite.