«فالكونز» يتوّج ببطولة «روكيت ليج»

تُوِّج فريق «فالكونز» بلقب بطولة لعبة «روكيت ليج» ضمن منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026.

وحقق الفريق الأخضر اللقب بعد انتصاره في المباراة النهائية على فريق «ستاليونز» بنتيجة 4ـ0.

وحسم الفريق صدارة منافسات اللعبة للموسم الجاري، مضيفًا كأسًا جديدة لمسيرته في النسخة الجارية من SEL.

وتُنظَّم هذه البطولة من قِبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وشهدت المواجهات تنافسًا بين الأندية المحلية لجمع النقاط، وتحسين المراكز في جدول الترتيب العام للدوري.