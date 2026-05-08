«كاريجان» يُدشن مشواره مع «فالكونز»

يبدأ «كاريجان» اللاعب الجديد في صفوف فريق «فالكونز» السعودي للرياضات الإلكترونية، السبت، مشاركته الأولى، ضمن منافسات بطولة PGL Astana 2026.

وأوضح «فالكونز»، أن مشاركة «كاريجان» في البطولة المنظمة في آستانا العاصمة الكازاخستانية، تأتي جزءًا من الاستراتيجية لتطوير أداء الفريق في المنافسات الدولية لعام 2026.

وتترقب جماهير الفريق السعودي مدى تأثير هذا التغيير في التشكيلة على نتائج البطولة، إذ يسعى «فالكونز» لتسجيل حضور إيجابي في مستهل مشوار لاعبه الجديد بقميص الفريق.