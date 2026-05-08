راميرو يلحق بالنهائي.. وتغييران في تشكيل الخلود

تمكّن الأرجنتيني راميرو إنريكي، مهاجم فريق الخلود الأول لكرة القدم، من اللحاق بنهائي كأس الملك، الجمعة، أمام الهلال، متجاوزًا إصابة مفصل القدم اليمني التي عانى منها أخيرًا.

وظهر اسم إنريكي ضمن التشكيل الذي بثّه الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس»، قبل المباراة النهائية بنحو ساعة.

وكانت «الرياضية» كشفت عن مشاركة محدودة للمهاجم في الحصة التدريبية، الخميس، بعد غيابه عن سابقتيها، ورجّحت، نقلًا عن مصادرها، اتضاح موقفه النهائي خلال الاجتماع الفني قبيل اللقاء بساعات.

وأصيب الأرجنتيني خلال مباراة الفريق مع الاتحاد، الإثنين الماضي، نتيجة لعبة مشتركة مع عوض الناشري، لاعب وسط «النمور»، واستبدل اضطراريًا في الدقيقة 34.

ويدخل الخلود النهائي بتسعة من الأسماء التي شاركت أساسية أمام الاتحاد، فيما غادر التشكيل الثنائي عبد الرحمن الدوسري، لاعب الوسط، وسلطان الشهري، الظهير الأيسر، ويعوّضهما الفرنسي كيفن ندورام، ورمزي صولان.

ويقف الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني في حراسة المرمى، وأمامه صولان، والليتواني إدجاراس أوتكوس، والسورينامي شاكيل بيناس، والسلوفاكي نوربير جيومبر.

وفي الوسط يلعب ندورام إلى جانب الإنجليزي جون باكلي، فيما يتمركز على الطرفين عبد العزيز العليوة يمينًا، والإسباني إيكير كورتاخارينا يسارًا، أمّا خط المقدّمة فيتقاسمه هتّان باهبري، وراميرو إنريكي.

ومن المحتمل وجود تغييرات سواء في الرسم التكتيكي للمدرب الإنجليزي ديس باكنجهام، أو مواقع هذه الأسماء على أرض الملعب، وهو ما سيتضح مع انطلاق اللقاء.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق 12 لاعبًا، بينهم 10 محليين، إلى جانب الجناح الإنجليزي آدم بيري، والمهاجم البرازيلي جوجا.