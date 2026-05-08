كرة الهدف.. الرياض بطل الدوري الممتاز

حقق نادي ذوي الإعاقة في الرياض بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لموسم 2025ـ2026 بفوزه على الباحة 15ـ5، ليتصدَّر التجمُّع الثالث والأخير للمسابقة، الخميس.

وتوَّج الدكتور فيصل بن عوض بارويس، رئيس الاتحاد، الفرق الفائزة. وحصل نادي الرياض على الكأس، والميداليات الذهبية، فيما جاء نادي القصيم في المركز الثاني وحصد الميداليات الفضية، وحلَّ نادي الباحة ثالثًا، ونال الميداليات البرونزية.

وأكد بارويس في بيانٍ، الجمعة، حرص الاتحاد على استمرار تطوير منافسات كرة الهدف، ودعم الأندية واللاعبين، بما يُسهم في تعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتحقيق مزيدٍ من النجاحات على مختلف المستويات.