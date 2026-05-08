السبت.. ضمك يطير إلى جدة

قررت إدارة نادي ضمك مغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة عقب نهاية التدريبات الجماعية، السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الأحد، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وفق ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ويدخل الفريق الجنوبي المواجهة بحثًا عن نقاط تبعده عن مراكز الهبوط إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

ميدانيًا، نوّع البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، التدريبات التي جرت على ملعب النادي، الجمعة، بين الجوانب اللياقية والتكتيكية، قبل أن يختتم الحصة بمناورة على كامل الملعب.

وينهي ضمك تحضيراته، السبت، على ملعبه، قبل التوجه مباشرة إلى جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد.

ويحتل ضمك المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات و11 تعادلًا مقابل 15 خسارة.