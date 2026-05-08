دورة روما.. تأهل جيسيكا ونعومي وكارولينا توّدع

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى الدور الثاني من منافسات فردي السيدات بدورة روما المفتوحة لأساتذة التنس، بعد فوزها على التركية زينب سونميز، الجمعة.

وتغلبت جاسيكا، المصنفة الخامسة عالميًا، على منافستها التركية صاحبة التصنيف رقم 65، بمجموعتين دون رد، 6ـ4 و6ـ0.

وودعت التشيكية كارولينا موتشوفا البطولة من الدور الأول، بعد خسارتها أمام النمساوية أناستازيا بوتابوفا.

ونجحت أناستازيا، المصنفة 38، في الإطاحة بكارلوينا، صاحب المركز 11 عالميًا، بمجموعتين دون رد، 3ـ6 و2ـ6.

ولحقت اليابانية نعومي أوساكا بركب المتأهلين، بعد فوزها على الألمانية إيفا ليس.

وفازت نعومي، المصنفة 15 عالميًا، على منافستها المصنفة 80، بمجموعتين مقابل واحدة، 4ـ6 و6ـ4 و3ـ6.

وفي لقاء أمريكي خالص، نجحت ماديسون كيز، المصنفة 17 عالميًا، في الفوز على بيتون ستيرنز، المصنفة 49.

وفاز كيز بمجموعتين مقابل واحدة، حيث تفوقت ستيرنز 4ـ6 في المجموعة الأولى، قبل أن تنقلب النتيجة لمصلحة كيز بواقع 4ـ6 و2ـ6.