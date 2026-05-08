في ليلة التتويج.. أبها يستعيد الدعجاني وديمبيلي

دخل ناصر الدعجاني وجاي ديمبيلي، ثنائي فريق أبها الأول لكرة القدم، خيارات المدرب الكرواتي دامير بوريتش أمام العدالة بعد شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة خلال الفترة الماضية، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ لـ «الرياضية».

ويستضيف أبها نظيره العدالة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، السبت، ضمن الجولة الـ 33 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في ليلة التتويج باللقب.

وكان أبها قد خطف أولى بطاقات الصعود المباشر إلى دوري روشن السعودي عقب فوزه على الطائي في الجولة الـ 30، وحسم لقب الدوري بالانتصار على الباطن في الجولة الـ 31 .

ويدخل أبها المواجهة متصدرًا الترتيب برصيد 77 نقطةً، فيما يحتل العدالة المركز الـ 15 بـ 27 نقطةً